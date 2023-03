Rischio divieto caccia all’allodola, la Lega sollecita Morroni

Puletti: "La Lega è l’unica forza politica che ascolta i cacciatori e lavora al fianco delle associazioni per la tutela dell’attività venatoria"

“Al tavolo tecnico ministeriale la Regione Umbria non ha fornito i dati sul prelievo venatorio dell’allodola, condizione che potrebbe comportare per il 2023 il divieto di caccia per questa specie. L’Assessore competente si attivi in tempi celeri per scongiurare questa evenienza”. Il consigliere regionale della Lega Umbria Manuela Puletti annuncia la presentazione di un’interrogazione per far luce sulla questione, che verrà discussa in Assemblea legislativa e che chiama in causa l’assessore Roberto Morroni.

“La Lega – spiega Puletti – è l’unica forza politica che ascolta i cacciatori e lavora al fianco delle associazioni per la tutela dell’attività venatoria, sia come pratica tradizionale che affonda le sue radici nella storia e nella cultura di questi territori, sia come volano economico per un indotto di importanza vitale. La caccia all’allodola in Umbria è particolarmente sentita e praticata dalle doppiette della nostra regione, che rischierebbero ingiustamente di veder messa in discussione la possibilità di dar seguito alla loro passione”.