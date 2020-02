Rischio di radicalizzazione ed esclusione sociale, a Terni si combatte con lo sport - Tuttoggi

Si chiama ToGetTher (E), è il progetto della cooperativa sociale L’Arco e Uisp Terni finalizzato a contrastare il rischio di radicalizzazione tra i giovani immigrati con attività sportive orientate all’inclusione sociale e all’integrazione.

Finanziato dalla Commissione europea (direzione istruzione, gioventù, sport e cultura), è stato presentato nella sala polivalente del Cesvol di Terni da Giuliano Todisco, presidente Uisp Terni, Piero Patrignani, presidente della cooperativa sociale L’Arco e Angelo Ciocchetti, dell’Agenzia ACe20.

Obiettivo concreto del progetto è avviare in due anni alle attività sportive locali a Terni e nel viterbese, una trentina di ragazzi a rischio di radicalizzazione e marginalizzazione per ragioni economiche e sociali o perché vittime per bullismo o di intolleranza. Il tutto a spese del programma europeo.

A Terni la Uisp, attraverso i servizi sociali e le associazioni che si occupano di accoglienza, sta reclutando giovani immigrati a rischio di esclusione per un percorso di rafforzamento personale grazie al nuoto, al pattinaggio, all’atletica leggera, al calcio amatoriale, alle arti orientali.

La cooperazione tra i due enti, forti di un’esperienza consolidata in questo settore, è in atto da molto tempo.

“Uisp di Terni – ha detto Todisco – è da sempre protagonista della diffusione delle sport per tutti, con un occhio attento alle fasce più deboli della società”.

Patrignani ha spiegato che “la cooperativa L’Arco, con sede a Gallese, cura la gestione del centro rifugiati di Fiumicino”.

A giugno, i ragazzi più meritevoli andranno nei cinque paesi europei dove saranno replicate le azioni sviluppate in Italia: Grecia, Spagna, Malta, Cipro e Portogallo.

“Invitiamo a partecipare tutte le associazioni del terzo settore, i servizi sociali dei comuni e le associazioni sportive del territorio, interessate a contribuire attivamente alle attività progettuali e che vogliano condividere all’interno del progetto le loro esperienze e le buone pratiche”.

Per aderire 373 7698975.