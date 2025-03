Rischio chiusura del reparto prevenzione crimine anche presso la Questura di Perugia - Tuttoggi.info

Da una nota ufficiale del SIULP emerge che nell’ambito della predisposizione dell’atto ordinativo unico, l’Amministrazione sta valutando la possibile soppressione di sette Reparti Prevenzione Crimine sul territorio nazionale, tra cui quello di Perugia. Massimo Pici, Segretario Provinciale del SIULP commenta : “Questa situazione suscita grande sconcerto e dimostra una preoccupante disattenzione verso le problematiche di sicurezza che affliggono non solo la città di Perugia, ma anche le regioni di Umbria e Marche, di cui siamo l’unico reparto di riferimento”.

Ed aggiunge “ La chiusura del R.P.C. di Perugia, istituito nel 2013 per potenziare il controllo del territorio, rappresenterebbe un grave errore, considerando le croniche criticità in materia di sicurezza che affliggono la nostra area. Il R.P.C. ha svolto un ruolo fondamentale nella prevenzione e repressione dei reati, nonostante il significativo decremento di personale avvenuto negli ultimi anni”.

Per questi motivi la segreteria provinciale del sindacato si è già impegnata attivamente per contrastare l’ipotesi di chiusura, come evidenziato durante la recente riunione con le Organizzazioni Sindacali tenutasi il 25 febbraio scorso. È fondamentale che la voce dei lavoratori e le esigenze di sicurezza della comunità vengano ascoltate e tenute in considerazione per garantire un fondamentale servizio.