Riqualificazione rotatoria e asfalto in Via Rosselli a Castiglione del Lago - Tuttoggi.info

L'area di Governo comunica che è in programma anche il progetto PNRR per il nuovo nido e fase finale dei lavori alle scuole di Via Buozzi

Al via i lavori di riqualificazione della rotatoria fra Via Fratelli Rosselli, Via Bruno Buozzi e Via Marcantoni con la bitumazione di tutta Via Fratelli Rosselli. Lo comunica l’Area Governo del Territorio del Comune di Castiglione del Lago, parlando di un’opera attesa in quanto luogo di incidenti ma anche per i problemi “estetici” della rotonda e all’impianto della fontana, ormai non funzionante da tempo.

«Le opere murarie – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Marino Mencarelli – saranno realizzate dal cantiere comunale, con un nuovo design del bordo della rotonda, realizzato in acciaio COR-TEN, una rinnovata illuminazione LED e la piantumazione del suo interno che sarà a cura della ditta Giromagi di Cortona, che assicurerà inoltre la manutenzione della stessa. La sostituzione della fontana si è resa necessaria per ottimizzare costi di gestione e manutenzione». L’impegno economico per il Comune è di 16.857 euro, imputato con Determina del 22 agosto 2023.Per i giorni dell’intervento il traffico veicolare subirà delle modifiche dalle ore 9 alle ore 12.

L’assessore Marino Mencarelli comunica che Via Rosselli sarà sede del nuovo asilo nido del capoluogo, un progetto PNRR già assegnato e contrattualizzato con la ditta affidataria.

Inoltre, i lavori del plesso scolastico di Via Buozzi, che prevedono la messa in sicurezza sismica, stanno procedendo anche nella fase finale, tecnicamente più complessa del progetto, quella dell’impianto degli oscillatori sismici nelle colonne armate.