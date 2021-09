Riqualificazione Molini Fagioli, le perplessità della minoranza di Magione

Chiesto un consiglio comunale straordinario sul tema

“Accogliamo di buon grado l’annuncio della Molini Fagioli in merito alla riqualificazione e ammodernamento dell’area produttiva di Via della Pace a Magione con un investimento di circa 10 milioni di euro. Non siamo ancora in grado di valutare in maniera dettagliata il progetto e di esprimere approfondite opinioni in merito, in quanto tale progetto non è ancora stato messo a nostra disposizione da parte dell’Amministrazione comunale”. Questo ha dichiarato il Gruppo di minoranza del Consiglio comunale di Magione composto da Marco Menconi, Elisa Pietropaoli, Michela Alvisi, Francesco Rubeca e Marco Poggioni.

“Serve consiglio comunale straordinario”

“Prendiamo atto di come la Molini Fagioli sia rimasta una delle poche attività produttive del territorio – proseguono dal Gruppo consiliare di minoranza – e siamo quindi consci del fatto che i propositi di sviluppo meritino sicuramente un’analisi attenta e accurata. Abbiamo già depositato a tal proposito la richiesta di un Consiglio Comunale straordinario da convocarsi entro 20 giorni, per poter visionare e discutere il progetto di riqualificazione del sito produttivo, alla presenza della proprietà, così da poter avere una illustrazione dettagliata del progetto, in modo da evitare fraintendimenti e tatticismi politici, con il solo intento di ragionare in maniera fattiva, concreta e propositiva”. “Siamo consapevoli di come a oggi il mercato e le attività produttive – concludono dal Gruppo di minoranza del Consiglio comunale di Magione – non possano attendere i lunghi tempi della politica ed è quindi importante ragionare nell’ottica di accorciare i tempi pur garantendo il lineare svolgimento degli iter procedurali”.