Ripresa sull’Etna attività stromboliana dal cratere Voragine, emissione di cenere - Tuttoggi.info

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Ripresa sull’Etna attività stromboliana dal cratere Voragine, emissione di cenere

ItalPress

Ripresa sull’Etna attività stromboliana dal cratere Voragine, emissione di cenere

Mer, 19/08/2026 - 11:18

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CATANIA (ITALPRESS) – Sull’Etna, a partire dalle ore 05:00 circa, è ripresa l’attività stromboliana dal Cratere della Voragine, producendo un’emissione di cenere che si disperde, secondo i modelli previsionali, nel quadrante meridionale. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo.
Dal punto di vista sismico, dalle 04:00 circa l’ampiezza media del tremore vulcanico mostra un repentino incremento; allo stato attuale l’ampiezza rientra nel livello alto. I centroidi delle sorgenti del tremore risultano localizzati nell’area del Cratere di Nord-Est in un intervallo di quota compreso tra 1800 e 2000 metri sopra il livello del mare. L’attività infrasonica ha mostrato un notevole incremento a partire dalle ore 04:00 di oggi, gli eventi infrasonici sono stati localizzati principalmente nell’area del cratere di Nord-Est, con ampiezze che hanno raggiunto valori elevati.
Dal punto di vista delle deformazioni del suolo, la rete GNSS non mostra attualmente variazioni significative. A partire dalle 04:30 circa, alcune stazioni clinometriche, particolarmente le tre sommitali, segnano variazioni nei loro trend. La stazione sommitale di Cratere del Piano ha attualmente cumulato pochi decimi di microradiante e l’attuale variazione è coerente con l’inizio di un processo di deflazione.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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