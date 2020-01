Riprendono le Letture Marmocchie in biblioteca - Tuttoggi

Riprendono a gennaio gli appuntamenti con le “Letture Marmocchie e Piccole Orchestre”, un progetto organizzato dal Comune di Marsciano in collaborazione con l’Associazione Break Fast Club Teatro e la Scuola comunale di musica Fabrizio De André.

L’iniziativa si rivolge ai bambini, alle maestre e ai genitori dei Nidi, delle scuole dell’Infanzia, delle scuole elementari e delle case famiglia, ed ha come scopo quello di approfondire, in forma ludica e continuativa, il significato della musica e la lettura ad alta voce fin dai primi mesi di vita del bambino, nonché di sensibilizzare le famiglie riguardo i benefici che tale pratica comporta nell’educazione e nello sviluppo, anche emotivo, dei loro figli, promuovendone la capacità di relazione e di socializzazione attraverso giochi e attività animate per mezzo di storie e di musiche.

Si tratta di un progetto ormai consolidato, attivo presso la biblioteca comunale Luigi Salvatorelli dal 2013 e che, solo nell’ultimo triennio, ha permesso a circa 4.000 bambini e alle loro famiglie di visitare la biblioteca e partecipare alle attività di animazione.

Il programma dei prossimi incontri, che si svolgeranno presso la Biblioteca comunale alle ore 17.00, riguarda le date di martedì 21 e 28 gennaio e martedì 5, 12 e 19 maggio 2020. Tutti gli incontri sono rivolti a bambini dai 18 mesi ai 7 anni di età.

Durante gli incontri è richiesta la presenza di un adulto (genitore, nonno, educatore), responsabile del bambino, che lo accompagni in questa esperienza.

È obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata contattando la Biblioteca comunale ai seguenti recapiti: 0758742906 – biblioteca@comune.marsciano.pg.it