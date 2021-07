Ripopolamenti estivi, Zrc e “finte” gare: cacciatori divisi

Atc 2, la Libera Caccia favorevole a proseguire l'immissione di fagiani e starne, altre associazioni contrarie o non hanno risposto

Ripopolamenti estivi di selvaggina, Zrc e quelle “finte” gare che fanno discutere nell’Atc Perugia 2. Dove è stata stanziata una cifra importante per l’immissione di fagiani e starne di qualità.

Cacciatori divisi

Un provvedimento che è stato accolto con favore da tutta la Libera Caccia provinciale. Per la Federcaccia hanno risposto cinque sezioni: una favorevole e le altre contrarie. Una sola risposta, contraria, da parte di Arcicaccia. Nessuna risposta da Enelcaccia. Nonostante l’informativa del presidente Luciano Calabresi alle associazioni e il successivo sollecito.

Insomma, il ripopolamento estivo di selvaggina divide le associazioni venatorie.

L’Atc ha quindi dirottato i ripopolamenti nelle Zrc (Zona ripopolamento e cattura) e nelle Art.

La Libera Caccia a favore dei ripopolamenti

“Anziché prelevare animali dalle Zrc – attacca il presidente Libera Caccia provinciale di Perugia, Carlo Cristini – queste vengono ripopolate anche in estate. Magnifico! Chissà con uali risultati…” ironizza Cristini. Che aggiunge: “Ma la cosa strana è che in questi giorni si effettuano decine di false gare senza sparo allo scopo di ripopolare la scarsa selvaggina stanziale. Ma se si preferiscono le gare anziché l’immissione diretta, per lo stesso scopo, mi viene da pensare che qualcuno preferisca far spendere qualche soldino in più ai cacciatori… Davvero non riusciamo a capire”.

Cristini ricorda che l’Atc Pg 2 da anni fa ripopolamenti nella tarda estate. “Con risultati ottimi – evidenzia – e con la soddisfazione di tutti i cacciatori e cinofili.

La selvaggina rilasciata in questo periodo – spiega – trova alimentazione e ricovero. E quella che si salva è pronta per l’anno successivo”.

L’atc Pg 2 ha 18 Zrc e 5 Art su 34 comuni. L’irradiamento risulta quindi difficile. “Per questo – conclude il presidente Carlo Cristini – il ripopolamento è un supporto al prelievo”.

“