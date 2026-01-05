 Riparte l'esportazione di carne suina italiana in Serbia - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Riparte l’esportazione di carne suina italiana in Serbia

ItalPress

Riparte l’esportazione di carne suina italiana in Serbia

Lun, 05/01/2026 - 18:04

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – Raggiunto l’accordo tra Italia e Serbia per la ripresa delle esportazioni di carne suina e prodotti derivati. L’intesa, formalizzata attraverso lo scambio di nuovi modelli di certificati sanitari tra l’Ambasciata d’Italia a Belgrado e il Ministero dell’Agricoltura serbo, pone fine al blocco totale delle importazioni imposto nel 2022 a seguito dei focolai di peste suina africana in Italia. Il risultato è frutto di una lunga negoziazione che ha visto il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli Esteri e dell’Agricoltura, con il supporto tecnico del Ministero della Salute e dell’Ambasciata d’Italia a Belgrado. La riapertura del mercato serbo rappresenta un segnale importante per le aziende del settore suinicolo italiano. L’accordo introduce il principio della “regionalizzazione”: sarà possibile esportare liberamente ogni tipologia di prodotto proveniente dalle zone indenni. Per quanto riguarda le aree interessate dai focolai, la Serbia ha accettato il principio di efficacia dei trattamenti di inattivazione del virus, consentendo l’export dei prodotti sottoposti a cottura o a stagionatura superiore ai sei mesi. Per il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida “si tratta di una buona notizia per le nostre aziende e per il comparto suinicolo nazionale”
sat/azn

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!