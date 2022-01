Riparte Illimity Academy con il secondo Master in gestione del credito - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – illimity Bank S.p.A. lancia la seconda edizione del Master in Gestione del Credito a cura di illimity academy, ideata per creare percorsi di alta formazione economica e finanziaria per i professionisti del futuro, attraverso programmi didattici e training sul campo.

Il Master riparte ad aprile 2022, dopo il successo della prima edizione che ha ricevuto ben 380 candidature e coinvolto 26 studenti, assumendone 22 a fine percorso. Anche quest’anno partner del progetto è il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business che ne cura la direzione scientifica. L’obiettivo è formare gli Asset Manager di nuova generazione secondo il modello operativo di neprix, società del gruppo illimity nata per innovare la gestione del credito distressed corporate e coprire l’intera catena del valore fino alla vendita degli asset sottostanti. Nei primi due anni di attività la società ha già gestito masse per 8,8 miliardi di euro circa.

Ciò che contraddistingue questa nuova edizione è l’assunzione in neprix di tutti i partecipanti fin dal primo giorno del Master attraverso la formula dell’apprendistato. Per facilitare da subito l’integrazione dei neoassunti, il nuovo percorso formativo fungerà anche da esperienza di onboarding personalizzata.

Il programma, che unisce teoria e pratica avvalendosi di docenti provenienti dal mondo universitario e della consulenza, oltre che dal management di illimity e neprix, avrà una durata di due mesi e prevede, per questa edizione, un totale di 10 partecipanti. I talenti selezionati si uniranno a un team che conta 294 persone e permetterà di operare nella gestione del credito difficile, un mercato in costante sviluppo che richiede professionalità sempre più specifiche.

Il Master si rivolge sia a giovani professionisti o praticanti avvocati nel settore della gestione dei crediti NPE, che a neolaureati o laureandi interessati ad avviare la propria carriera in neprix. I candidati devono avere un’età inferiore a 30 anni al momento dell’avvio del Master.

La candidatura potrà essere inviata entro il 31 gennaio 2022. La selezione avverrà in due fasi: la prima prevede un video-colloquio motivazionale, mentre la seconda include interviste individuali e di gruppo con i manager di neprix per valutare competenze, potenziale e affinità con i valori e la cultura aziendale di illimity.

Per i candidati selezionati, la frequenza del Master sarà giornaliera di 8 ore, per un totale di 320 ore, e si terrà a Milano.

“Dopo il successo della prima edizione del Master in Gestione del Credito, abbiamo deciso di lanciare un nuovo modello formativo, unico nel suo genere, per ampliare ancora la nostra squadra – afferma Andrea Battisti, Fondatore e CEO di neprix -. Vogliamo dare la possibilità ai giovani di sviluppare le proprie competenze specializzandosi in un mercato di enormi dimensioni e mettendo in pratica immediatamente le conoscenze apprese in aula. L’approccio al lavoro che insegniamo, diverso da quello tradizionale e basato sull’ascolto, punta a trovare insieme ai nostri clienti soluzioni sartoriali e di valore che possano avere un impatto reale sulle comunità locali e sul territorio”.

“Siamo felici di proporre nuovamente la nostra illimity academy che permetterà non solo di formare, ma anche di assumere da subito nuovi talenti – commenta Marco Russomando, Head of HR & Organization di illimity -. Siamo certi che anche quest’anno le richieste saranno tante e il nostro compito sarà quello di selezionare le figure più in linea con i nostri obiettivi e la nostra identità. In illimity crediamo nella diversità come valore e nel continuo scambio di idee per sperimentare e costruire qualcosa di nuovo insieme. I riconoscimenti raggiunti finora, dalla certificazione “Great Place To Work” ottenuta per il terzo anno consecutivo all’ingresso nella classifica Best Workplaces in Europe, ci incoraggiano a proseguire in questa direzione”.

