Riparazione alla condotta di ‘Acquabianca’: Stop all’erogazione di acqua

Stop alle zone di Vescia, Scanzano, Belfiore, S. Giovanni Profiamma, e via Sportella Marini zona Capannaccio

Per consentire l’intervento di riparazione alla condotta di “Acquabiaca” in località Vescia Via Flaminia Nord, è necessario interrompere il flusso dell’acqua.

L’interruzione è prevista per oggi dalle ore 12.00 alle ore 18.00 e comunque fino ad ultimazione dei lavori, le zone interessate sono: la frazione di Vescia, Scanzano, Belfiore, S. Giovanni Profiamma, e via Sportella Marini zona Capannaccio. Cali di pressione si potranno avere alle utenze più in alto di viale Ancona.