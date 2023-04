Rinuncia ai regali di pensionamento e chiede a colleghi e amici di devolvere tutto in beneficenza - Tuttoggi.info

Bellissimo gesto di Gaspare Pierangeli durante la sua festa di pensionamento, dopo 43 anni di servizio in Comune | Raccolti 1000 euro per la Lega del Filo d’Oro Onlus

Rinuncia ai regali per la festa di pensionamento e chiede a colleghi e amici di devolvere tutto in beneficenza alla Lega del Filo d’Oro Onlus, l’associazione che da oltre 50 anni assiste, riabilita e reinserisce nella società bambini e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali con l’obiettivo fargli raggiungere una maggiore autonomia.

Bellissimo gesto di altruismo e solidarietà concreta da parte di Gaspare Pierangeli, tifernate “doc”, ed ex impiegato comunale che, a pochi giorni dalla meritata “pensione” dopo 43 anni di onorato servizio nel Comune di Città di Castello, ha deciso di rendere il partecipato incontro conviviale, prima del “rompete le righe” dalla scrivania, davvero indimenticabile.

Il suo appello è stato raccolto da colleghi, familiari ed amici e si è tramutato alla fine in un versamento di 1000 euro sul conto dell’associazione che da anni, il re della canzone e dello spettacolo Renzo Arbore promuove con successo. Al termine del pranzo, subito dopo il brindisi finale, visibilmemte commosso accanto ai due sindaci che hanno caratterizzato gli ultimi anni della sua carriera in Comune come capo-segreteria, Pierangeli ha ringraziato tutti per la vicinanza e affetto dimostrato e soprattutto per aver accolto l’invito a devolvere la cospicua somma raccolta all’associazione a cui è iscritto e sostiene con convinzione.

“La condivisione di colleghi e amici a questa mia richiesta è il regalo più bello che potessi ricevere: un gesto straordinario per una nobile causa”, ha dichiarato Gaspare Pierangeli nel ringraziare i presenti – Il comune, i suoi colori, i simboli della storia e della tradizione sono stati e saranno sempre per me una seconda famiglia che ho cercato al massimo delle mie possibilità di onorare con senso di appartenza e gratitudine”. In realtà poi alla fine, versamento benefico a parte, un “pacco” da scartare c’è stato: un quadro realizzato dalla Bottega Tifernate che riproduce il suo volto e che rimarrà fra i ricordi più cari.