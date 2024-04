Rinnovi Federcaccia e cinghiali, la lettera delle squadre al presidente Buconi

Mentre si sta concludendo la stagione congressuale di Federcaccia in Umbria e le associazioni venatorie sono impegnate nel tentativo di trovare una mediazione sul prossimo Calendario venatorio, con modifiche che interessano anche la caccia al cinghiale, i presidente delle squadre cinghialiste facenti parte del Coordinamento regionale umbro (provincia di Perugia) iscritte alla Federcaccia chiedono un incontro al presidente nazionale di Federcaccia, Massimo Buconi, con una lettera aperta che di seguito pubblichiamo integralmente:

Illustrissimo Presidente Massimo Buconi,

i Presidenti delle squadre cinghialiste facenti parte del Coordinamento regionale umbro (Provincia di Perugia) iscritti alla Federcaccia sono a scriverLe, piuttosto preoccupate dalle tante voci che circolano nelle sedi comunali, negli ambienti della caccia ma anche tra le altre Associazioni venatorie, in merito ai rinnovi degli Organismi provinciali e regionali. Da giorni si sentono circolare nomi di aspiranti Presidenti provinciali preceduti dalla fama di essere sele-controllori, ma soprattutto antisquadre cinghialisti; dalle informazioni ricevute dalle squadre limitrofe alla residenza dei candidati, vengono confermate tali indiscrezioni.

Come squadre non abbiamo la pretesa di scegliere il presidente e/o gli organismi della nostra associazione, ma di certo siamo a chiederLe che siano garantite persone amiche della nostra forma di caccia, che all’interno della nostra struttura rappresenta quasi il 50% dei soci, che garantiscano un impegno reale nelle stanze dove vengono prese le decisioni onde evitare di tornare indietro di 5 anni, quando le decisioni prese dalla nostra Associazione, o peggio ancora dal Coordinamento delle Associazioni venatorie umbre, invece di essere portate a conoscenza e protocollate negli uffici istituzionali, rimanevano nei cassetti delle scrivanie dei Presidenti nella sede di via Settevalli.

Tra qualche giorno inizieranno discussioni importantissime che decideranno il futuro della caccia al cinghiale in battuta e non avere il sostegno dell’Associazione venatoria più grande per mancanza di persone valide ed equilibrate, pronte a dare battaglia dai posti apicali, rischierà di compromettere la nostra passione.

Con questo documento siamo a chiederLe un incontro chiarificatore e di garanzia, dove discutere alcuni dei punti fondamentali che andranno a modificare le regole della caccia al cinghiale:

peste suina;

filiera carni;

caccia di selezione fuori dai settori;

settori ad uso esclusivo delle squadre;

modifica della legge regionale n. 17/2009

Certi di un Suo positivo riscontro, restiamo in attesa di essere convocati prima della scelta degli apicali onde evitare malcontenti e mal di pancia che potrebbero sfociare in pericolose fughe lontano dalla nostra Associazione.

Cordiali saluti

I Presidente delle squadre cinghialiste facenti parte del Coordinamento regionale umbro

(provincia di Perugia) iscritte alla Federcaccia