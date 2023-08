Rinnovi Atc, quattro associazioni: i presidenti siano cacciatori

Lettera aperta di Federcaccia, Libera Caccia, Enalcaccia e Anuu Migratoristi alla Regione

Dopo i decreti per le nomine dei membri degli Atc dell’Umbria e a due settimane dalle assemblee nelle quali si dovranno scegliere la presidenza e le altre cariche, le associazioni umbre Federcaccia, Libera Caccia, Enalcaccia e Anuu Migratoristi scrivono una lettera aperta alla Regione.

Una lettera nella quale le quattro associazioni venatorie chiedono che a presiedere gli Atc siano persone con la licenza di caccia e, possibilmente, espressione del mondo venatorio. In ragione delle risorse derivanti principalmente dalle tasche dei cacciatori e delle esperienze negative del passato.

Ecco il testo della lettera aperta:

Dopo molti ritardi, siamo giunti finalmente alla convocazione dei nuovi Comitati di Gestione

degli ATC e ora si pone la questione delle presidenze.

Le Associazioni Venatorie più rappresentative a livello regionale , Federazione Italiana

della Caccia, Libera Caccia ed Enalcaccia con l’aggiunta dell’ANUU Migratoristi hanno ben

chiaro che questo è un rinnovo decisivo per la caccia che deciderà la sopravvivenza

stessa di questo modo di andare a caccia.

Per questo noi AV non possiamo e non vogliamo tirarci indietro da una responsabilità

forte e decisiva, chiedendo più rispetto e rappresentatività del cacciatore, ossia di chi lo

rappresenta negli ambiti territoriali di caccia.

Sono i cacciatori che finanziano tutte le azioni previste dalla Legge 157/1992 compresi gli

ATC che sopravvivono con i fondi versati dai cacciatori per mezzo delle quote d’iscrizione

e altri balzelli.

A fronte del grande sforzo economico e di volontariato dei cacciatori la Regione , che

incassa oltre tre volte tanto in tasse rispetto gli ATC, contribuisce solo in parte e più per i

danni all’agricoltura che altro.

Per tutto ciò e viste le esperienze del passato, molto negative quando a capo c’erano le

associazioni agricole , basti pensare agli ATC 1 e 3, occorre fare tesoro degli esempi

positivi come l’ultimo corso dell’ATC PG2 dove una presidenza del mondo venatorio è

riuscita a soddisfare le esigenze dei cacciatori e degli agricoltori.

Sembra scontato che negli ATC 1 e 3 sia necessaria una radicale svolta mentre il 2 debba

proseguire nella continuità.

Pertanto le scriventi Associazioni Venatorie Regionali propongono e rivendicano che i

futuri Presidenti degli ATC siano espressione prioritaria del mondo venatorio, e comunque

non certamente privi di licenza di caccia, perché conoscere profondamente la caccia è

essenziale per farla funzionare.