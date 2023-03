Rinnovi Atc, incontro tra associazioni venatorie e agricole

Rinnovi dei Comitati di gestione: verso la definizione per l'Atc1, qualcosa si muove sull'Atc2, mentre a Terni restano ruggini e divisioni

La comunicazione dell’assessore regionale Morroni di voler rispettare i tempi di legge per il rinnovo dei vertici dei tre Atc umbri in scadenza, senza concedere deroghe, ha accelerato le manovre per trovare un accordo sulle nomine.

Associazioni venatorie e agricole si sono incontrate, nell’ottica di un’intesa che riconosca molti dei reciproci interessi, come ad esempio nella gestione dei cinghiali sui territori. Partendo dall’evidenza che molti agricoltori praticano anche la caccia. Da qui, anche alla luce di quanto sta avvenendo a livello nazionale, la ricerca di una migliore sinergia anche in Umbria. A partire, appunto, dalle scelte per la prossima gestione degli Atc. Dove però, in attesa che si arrivi ad una maggiore uniformità, come sollecitato anche dalla Regione, le situazioni sono molto differenti, dal punto di vista delle esigenze dei territori, della salute finanziaria e delle aspettative politiche.