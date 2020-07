Ringo Starr compie 80 anni - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Ringo Starr compie 80 anni domani (7 luglio). Pseudonimo di Sir Richard Starkey (Liverpool, 7 luglio 1940), dal 1962 al 1970 è stato il batterista e talvolta cantante principale o corista dei Beatles. Dopo lo scioglimento del gruppo ha intrapreso una carriera individuale sia come musicista sia come attore cinematografico. E’ anche un appassionato di pittura: dipinge e sovvenziona molti premi nazionali inglesi di pittura.

Nel 2011 è stato classificato quattordicesimo nella lista dei migliori batteristi di tutti i tempi redatta dalla rivista Rolling Stone. Nel 2015 è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame.

(ITALPRESS)