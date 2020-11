Rincon in campo per la Regione Piemonte contro il coronavirus - Tuttoggi

“Contro il Coronavirus scendi in campo al mio fianco. Indossa la mascherina”: e’ un invito deciso quello che “El General” granata, Tomas Rincon, rivolge a tutti i suoi tifosi. Il centrocampista del Torino, capitano della nazionale venezuelana, ha voluto accogliere l’appello della Regione Piemonte rivolto ai campioni del mondo sportivo a scendere in campo contro il Coronavirus, offrendo voce e volto alla campagna istituzionale di sensibilizzazione sull’importanza di indossare la mascherina per contenere la diffusione del contagio. “Questo avversario lo batteremo solo insieme” dice con determinazione Rincon, al fianco del quale si scorgono nel videomessaggio le bandiere del Piemonte e dell’Italia.

gm/com