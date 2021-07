Rinasce Piazza Saint Ambroix, subito grande concerto con Gaia - Tuttoggi

La piazza principale di Fossato di Vico torna a nuova vita grazie al finanziamento del Gal | Giovedì 29 luglio si parte subito con un grande evento

Sabato scorso (24 luglio) l’Amministrazione Comunale di Fossato di Vico ha inaugurato e riaperto alla cittadinanza Piazza Saint Ambroix, la principale del borgo umbro.

Al taglio del nastro, oltre al sindaco Monia Ferracchiato e all’assessore ai Lavori pubblici Luca Crippa, era presente anche il vicepresidente della Regione Umbria Roberto Morroni.

Quest’opera – finanziato dal Gal per 285 mila euro – è un’ulteriore parte di un progetto più ampio che sta giungendo a compimento e che prevede la riqualificazione dell’area di Osteria del Gatto dedicata ai servizi.

Negli scorsi anni sono stati realizzati i marciapiedi che collegano la frazione alla Stazione, la riqualificazione degli impianti sportivi, l’efficientamento energetico e la ristrutturazione della scuola materna. Tutti interventi che permettono all’intera popolazione di accedere con facilità alle strutture comunali e poterne godere appieno.

Per quanto riguarda la Piazza, realizzata con un Puc nel 2001, è stato necessario riqualificarla per adeguarla agli odierni standard di sicurezza e inclusività, nonché per rinnovare le parti ormai vetuste. I lavori hanno interessato fontana, pubblica illuminazione e delimitazione del parco lato fosso.

Sono stati inoltre inseriti giochi attrattivi e inclusivi, realizzati con materiali innovativi e logiche stimolanti ed educative; sono stati resi più agevoli gli accessi per i pedoni ed eliminati gli ostacoli che non permettevano ai mezzi (come ambulanza, trattori per la manutenzione) di accedere. Infine sono stati predisposti differenti spazi da dedicare agli eventi. A proposito di questo giovedì 29 luglio nella rinnovata piazza Saint Ambroix avrà luogo il concerto di Gaia.