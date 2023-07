Rimorchio di un camion in fiamme lungo la Perugia-Ancona, strada chiusa - Tuttoggi.info

Il mezzo pesante è riuscito a fermarsi a lato della strada al km 9+400, prima dell'uscita di Valfabbrica (direzione Perugia)

Rimorchio di un camion in fiamme, alle prime ore di questa mattina (martedì 11 luglio) lungo la Perugia-Ancona.

Il mezzo pesante è riuscito a fermarsi a lato della strada al km 9+400, prima dell’uscita di Valfabbrica (direzione Perugia), mentre le fiamme stavano divorando il carico di polvere di legno.

Il conducente è poi riuscito a scendere in tempo per mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana con altri due mezzi dalla sede centrale di Perugia, Polizia stradale, vigili urbani di Valfabbrica e Anas.

La carreggiata in direzione Perugia dov’è avvenuto il rogo è stata provvisoriamente chiusa – dallo svincolo di Casacastalda con rientro a Valfabbrica – per consentire le operazioni di spegnimento, la bonifica del materiale e il carico su un altro mezzo.