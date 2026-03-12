Rimonta viola con Ndour e Gudmundsson, Fiorentina-Rakow 2-1 - Tuttoggi.info

FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina vince 2-1 la gara di andata degli ottavi di finale di Conference League contro i polacchi del Rakow, grazie a un calcio di rigore segnato in zona Cesarini da Gudmundsson, dopo un primo botta e risposta con la rete di Brunes all’ora di gioco e l’immediato 1-1 di Ndour con uno splendido tiro da fuori area. Il successo premia la buona volontà dei toscani che, pur commettendo ancora tanti errori, ci hanno provato fino alla fine, alla ricerca di un successo che è benzina non solo per il percorso europeo, ma anche per il morale nella difficile lotta salvezza. Vanoli che deve rinunciare ancora una volta a Kean per infortunio, attua dal 1′ un vasto turnover, con spazio ai cosiddetti uomini di coppa come Fazzini, Fortini e Fabbian, con la conferma di Piccoli in attacco e la coppia di centrali Comuzzo-Ranieri, quest’ultimo tornato capitano e in porta Christensen al debutto in Europa. Nonostante la prima chance sia degli ospiti con una conclusione di Pienko su cui deve intervenire proprio l’estremo difensore danese, sono i viola a fare meglio con la ricerca costante degli esterni offensivi, e non è un caso che le migliori iniziative nascano a destra con Parisi. La migliore dei primi 45′ quando, su cross del 65 gigliato, Fazzini non trova la porta.

Da registrare anche un bellissimo intervento di Zych che al 9′ deve superarsi su un tacco volante di Gosens dopo la punizione di Fazzini. La strategia del Rakow è difendere e ripartire, provando a sfruttare la velocità del proprio bomber Brunes, cugino di Halland, ma la terza linea della Fiorentina funziona, a differenza della coppia di mezzali Ndour-Fabbian. Intorno all’ora di gioco Vanoli si gioca anche la carta Gudmundsson, ma neanche il tempo che l’islandese si sistemi in campo che il Rakow passa in vantaggio con Brunes, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva dopo un lancio di Mazuch. I gigliati potrebbero accusare il colpo, ma invece sono bravissimi a reagire subito con un Ndour che sorprende Zych con una conclusione da fuori area. Al 71′ la Fiorentina ha una grandissima chance per raddoppiare con Piccoli che salta in velocità Arsenic, ma il suo sinistro scheggia la traversa. Sempre Piccoli ottimamente servito da Fabbian al 76′ mette alto. Nel finale dentro fra i gigliati anche il classe 2006 Braschi, anche lui stasera all’esordio europeo. E’ però Gudmundsson a segnare, al 93°, il calcio di rigore che il direttore di gara Kabakov assegna esattamente allo scoccare del 90′, per fallo di mano di Svarnas, con l’islandese che spiazza Zych regalando così la vittoria ai suoi.

– Foto Image –

(ITALPRESS).