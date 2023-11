Rimonta da urlo, la Sir da 0-2 piega Piacenza al tie break

Ospiti avanti 2-0, poi la reazione dei Block Devils e la vittoria 20-18 nello "spareggio"

Con un’altra rimonta da urlo, dopo quella ai danni della Lube che ha portato alla conquista della Supercoppa, la Sir piega Piacenza al termine di un tie break infinito. Come infinito e spettacolare è stato il match contro due delle formazioni date per favorite per la conquista dello Scudetto.

Parte subito fortissimo la Gas Sales, che conquista i primi due set abbastanza agevolmente (25-21 e 25-20 i parziali), al cospetto di una Sir che a tratti sembra impotente di fronte agli attacchi di Leal e al muro ospite.

La partita dei ragazzi di Angeletti, spinti dal meraviglioso e indomito pubblico del PalaBarton, inizia nel terzo set, vinto fai Block Devils 25-18.

Gli ospiti piazzano però subito un 4-0 che sembra una sentenza. E invece la Sir torna in partita punto dopo punto, trova il pari e poi allunga sul +3. Nel finale, però, c’è il ritorno di Piacenza, che cede solo 26-24.

La partita va così al tie break, aperto con il break di Piacenza. La Sir resta però incollata, sino al finale in cui le due squadre rispondono punto su punto, sino al muro con cui Solè, MVP, ferma Simon. Il centrale argentino di passaporto italiano chiude con 11 punti con 4 muri ed è determinante come detto nelle concitate fasi finali. Partitone per Semeniuk che ne mette 19 dando sicurezza ai compagni. Finiscono in doppia cifra anche Herrera (16 punti con il 68% in attacco e uomo della scossa dal terzo set), Plotnytskyi (14 palloni vincenti) e Flavio (10 punti). A guidare in campo la squadra la lucida regia di Giannelli (anche 5 punti ed una leadership importante nella fase delicata) e la sicurezza in seconda linea di Colaci, 45% in ricezione e sempre una parola per ogni compagno.

Parla l’MVP Solè

Così Sebastian Solè: “Partenza brutta e diverse imprecisioni e questo dobbiamo migliorarlo. Poi sotto 0-2 abbiamo fatto una bella rimonta con pazienza e qualità ed abbiamo vinto una partita che è stata davvero molto difficile. Però, aldilà della vittoria che nasconde un po’ la situazione, ci sono tante piccole cose da sistemare”.

Tabellino

Sir Susa Vim Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2

21-25; 20-25; 25-18; 26-24; 20-18



SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 5, Ben Tara 4, Flavio 10, Solè 11, Plotnytskyi 14, Semeniuk 19, Colaci (libero), Held 2, Ropret, Herrera 16. N.e.: Toscani, Leon, Candellaro, Russo (libero). All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 5, Gironi 18, Simon 15, Caneschi 6, Leal 24, Lucarelli 6, Scanferla (libero), Andringa 1, Recine 9. N.e.: Hoffer (libero), Alonso, Ricci, Dias. All. Anastasi, vice all. Valentini.

LE CIFRE – PERUGIA: 16 b.s., 9 ace, 48% ric. pos., 28% ric. prf., 51% att., 12 muri. PIACENZA: 20 b.s., 8 ace, 42% ric. pos., 18% ric. prf., 55% att., 14 muri.

