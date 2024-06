Rimini Wellness, Pellegrini e Giunta ambassador di Kellogg’s Special K - Tuttoggi.info

RIMINI (ITALPRESS) – Un’esperienza all’insegna del benessere e del gusto. Al Rimini Wellness 2024 debutta “It’s Snack Time”, campagna delle barrette Kellogg’s Special K che ha come Ambassador la campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini e Matteo Giunta, coach di grandi nuotatori di calibro internazionale. All’evento internazionale dedicato al mondo del wellness, ospitato dalla Fiera di Rimini, Pellegrini e Giunta, coppia anche nella vita, hanno condiviso la loro esperienza di atleti e la loro passione per lo sport, affiancandosi poi ai partecipanti in veste di coach durante le sessioni di allenamento e condividendo consigli e suggerimenti per un workout vincente.

