“Rigenera/Renew”: mostra prorogata fino al 3 novembre - Tuttoggi.info

Continua l’esposizione di Palazzo Lippi e Logge dei Tiratoi con le opere SCART, il progetto del Gruppo Hera che trasforma gli scarti industriali in arte

Apertura fino a domenica 3 novembre con ingresso gratuito e una nuova sezione dedicata al design

Prorogata fino a domenica 3 novembre la mostra Rigenera/Renew – Non sono/solo un rifiuto, nata dalla collaborazione fra Fondazione Perugia e il progetto SCART del Gruppo Hera. Inaugurata il 27 marzo nelle due sedi di Palazzo Lippi Alessandri a Perugia e Logge dei Tiratoi a Gubbio, l’esposizione presenta una vasta galleria di opere d’arte realizzate interamente da rifiuti, per immaginare un mondo dove ogni materiale sia riciclato o riutilizzato e i consumi rispondano esclusivamente a logiche di circolarità. L’iniziativa gode del patrocinio di Regione Umbria e dei Comuni di Perugia e Gubbio.

La doppia esposizione, curata da Maurizio Giani, consente di toccare con mano una selezione delle oltre mille opere realizzate in 25 anni da SCART insieme a prestigiose accademie di belle arti e altre importanti istituzioni culturali. Dagli “uomini e donne business” – colorate statue in carriera che attraversano la grande sala di Palazzo Lippi –, fino ai ritratti dei miti del nostro tempo come Nelson Mandela, la regina Elisabetta e John Lennon, passando per una speciale macchina sonora alimentata ad acqua e per l’universo animale in scena alle Logge dei Tiratoi: Rigenera/Renew – Non sono/solo un rifiuto è un viaggio suggestivo e affascinante nell’arte e nella consapevolezza ambientale. Inoltre, i visitatori potranno ammirare una nuova sezione interamente dedicata al design internazionale, fra le prime tematiche affrontate dal gruppo SCART, con numerosi pezzi unici portati a Perugia per l’occasione. Tale sezione andrà a sostituire quella con protagonisti i grandi sportivi.

“L’eco-design rappresenta l’origine del progetto SCART”, spiega il curatore Maurizio Giani: “Alcuni esemplari esposti a Palazzo Lippi hanno oltre vent’anni. Sarà possibile osservare, fra le altre opere, un portariviste realizzato con due caschi da motocicletta, una scrivania ad altezza regolabile costruita con le portiere di una Fiat 126, un divanetto interamente composto di vecchi cappelli e divise da ferroviere, e tanto altro ancora. Noi siamo davvero felici di aver portato la nostra storica collazione in questi luoghi magnifici”.

La proroga della mostra fino a novembre permetterà di proseguire anche le visite guidate e le attività didattiche per bambini e ragazzi.

Rigenera/Renew – Non sono/solo un rifiuto è aperta dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 e sabato e domenica dalle 11.30 alle 19.30, con ingresso gratuito.