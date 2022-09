Riga l’auto alla donna che entra in banca prima di lui, denunciato 40enne

Il 40enne, notando che la signora si trovava allo sportello, presumibilmente sentitosi scavalcato ingiustamente, con un oggetto appuntito le ha rigato la fiancata destra del veicolo. All’uscita dalla banca, la vittima non si è accorta subito dell’accaduto, realizzando che la sua auto era stata danneggiata soltanto al ritorno a casa. Si è allora presentata in Commissariato dove, pur non avanzando sospetti specifici, ha raccontato i suoi spostamenti della mattina. I poliziotti, a quel punto, hanno deciso di approfondire cosa fosse accaduto in banca.

Grazie ad alcune testimonianze e al contributo delle telecamere di videosorveglianza, l’attenzione degli agenti si è focalizzata sul 40enne, a carico del quale sono emersi – fin da subito – degli indizi di colpevolezza piuttosto solidi.

Successivamente, i poliziotti hanno sviluppato le attività necessarie a identificare l’uomo, che è risultato essere incensurato. Al termine degli accertamenti di rito, per il 40enne è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Spoleto, con la contestazione del reato di danneggiamento aggravato.