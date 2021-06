“Abbiamo presentato degli emendamenti ai provvedimenti che sono in discussione in Parlamento, chiederemo anche a Forza Italia, come abbiamo fatto per gli altri provvedimenti, di sostenerli”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell’incontro con una delegazione di Forza Italia guidata dal coordinatore nazionale, Antonio Tajani.

ror/sat/gtr