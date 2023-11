Rifiuti speciali pericolosi trasportati senza autorizzazione, denunciati camionista e meccanico - Tuttoggi.info

Camionista fermato dalla polizia locale di Magione con un carico di rifiuti speciali pericolosi, denunciato anche titolare di un'officina

Un carico di rifiuti speciali pericolosi trasportati senza alcuna autorizzazione è stato individuato dagli agenti della Polizia Locale di Magione durante i servizi di controllo stradale. Il conducente, un uomo di origine straniera residente a Castiglione del lago, allaverifica dei documenti era risultato in regola con gli obblighi di assicurazione e revisione del mezzo.

Gli ulteriori approfondimenti circa il materiale trasportato nell’autocarro consentivano agli agenti di verificare che a bordo vi erano rifiuti speciali pericolosi per i quali il conducente – tra l’altro non iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali – non possedeva alcuna autorizzazione per il loro trasporto.

Il carico – dal peso di oltre 200 kg – era costituito da materiale proveniente dallo scarto di lavoro di un’officina meccanica tra cui pastiglie dei freni, dischi, marmitte e frizioni di autoveicoli.

Posto sotto sequestro il mezzo e il carico di rifiuti, le ulteriori indagini, effettuate dagli agenti, hanno portato anche all’individuazione dell’officina meccanica da cui proveniva il materiale pericoloso. Si tratta di un’attività che opera in un Comune della bassa Toscana.

Sia il conducente dell’autocarro che il proprietario dell’officina sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per aver svolto attività di smaltimento illecito e trasporto di rifiuti speciali pericolosi senza le dovute autorizzazioni e nel rispetto delle norme vigenti.