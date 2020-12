“L’emergenza Covid non ha creato criticita’ ed emergenze al sistema di gestione dei rifiuti in Lombardia, che e’ riuscito a superare le difficolta’ senza problemi”: a dirlo l’assessore lombardo all’Ambiente , Raffaele Cattaneo, nel corso della presentazione del Report 2019 su “Produzione, gestione e recupero dei rifiuti urbani in Lombardia”.

fmo/fsc/red