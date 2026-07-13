Rifiuti, Gualtieri "La sfida del Giubileo ha reso Ama più efficiente" - Tuttoggi.info

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Rifiuti, Gualtieri “La sfida del Giubileo ha reso Ama più efficiente”

ItalPress

Rifiuti, Gualtieri “La sfida del Giubileo ha reso Ama più efficiente”

Lun, 13/07/2026 - 15:02

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ROMA (ITALPRESS) – “Siamo molto soddisfatti. Questa importante ricerca svolta da Luiss certifica e testimonia come non solo AMA sia stata in grado di gestire un evento straordinario e difficilissimo come il Giubileo, contribuendo al suo successo, ma anche come gli investimenti fatti per affrontare la sfida del Giubileo abbiano reso AMA più efficiente; investimenti che quindi restano, anche dopo, a patrimonio di tutta la città per un processo di graduale miglioramento della pulizia di Roma”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione dei dati dello studio “Impatto del Giubileo 2025 sulla gestione dei rifiuti a Roma. L’impegno di Ama e i risultati raggiunti”.
xb1/fsc/azn

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