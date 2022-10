La Commissione europea ha esortato 11 Stati membri ad accelerare l’attuazione della direttiva sulla plastica monouso per ridurre l’impatto di alcuni prodotti sull’ambiente e sulla salute umana. Il Belgio, la Danimarca, l’Estonia, l’Irlanda, la Francia, la Croazia, la Lettonia, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, e la Finlandia, infatti, non hanno comunicato le misure necessarie a garantire il pieno recepimento della direttiva entrata in vigore a luglio 2019.

sat/gsl