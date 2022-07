Rifiuti, da lunedì nuovo servizio di raccolta differenziata a Magione

Nuovi contenitori e colori identificativi dei vari rifiuti assegnati agli utenti | A breve due Ecoisole informatizzate

Da lunedì 4 luglio al via a Magione si partirà con la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le nuove modalità e il nuovo calendario.

Il nuovo servizio ha previsto, per volontà dell’amministrazione comunale di Magione insieme ad AURI e il gestore TSA, una riorganizzazione generale della raccolta con l’utilizzo di nuovi contenitori e colori identificativi dei vari rifiuti: ad ogni utenza è stato consegnato un kit di contenitori/sacchi per la raccolta differenziata che variano in base alla zona di residenza. I contenitori consegnati ai condomini sono muniti di serratura per evitare che siano utilizzati da estranei, ed ogni nucleo familiare avrà a disposizione le chiavi dei contenitori del proprio condominio. Tutti i contenitori/sacchi sono dotati di un microchip, che associa inequivocabilmente gli stessi all’utenza. Questa tecnologia è propedeutica alla implementazione di una futura tariffa puntuale dei rifiuti.