Rifiuti, Città della Pieve si affida ai social per salire al 72% di differenziata

Rifiuti, al via la campagna social per raggiungere il 72,3% di raccolta differenziata a Città della Pieve. Il Comune ha aderito alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2020. E lo fa con una campagna informativa social mirata a sensibilizzare la cittadinanza sulla corretta gestione differenziata dei propri rifiuti e sulla necessità di ridurli.

Si comincia venerdì, obiettivo 72,3%

Si comincia venerdì 20 novembre. L’obiettivo è riuscire appunto a stimolare il raggiungimento del 72,3% di raccolta differenziata comunale, partendo dall’attuale 60%.

Risini: io e la mia squadra ci crediamo

“Puntiamo ad un risultato sicuramente ambizioso – commenta il sindaco Fausto Risini – ma che non possiamo assolutamente esimerci dal concretizzare rapidamente. Io e la mia squadra crediamo fermamente nell’importanza di questa azione e nel forte senso di responsabilità dei pievesi“.

“Fare bene la raccolta differenziata – prosegue Risini – è un bene per tutti: l’ambiente, le generazioni future e le tasche dei cittadini. Città della Pieve ce la farà, ne sono convinto“.