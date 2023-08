Rifiuti a Terni, 'record' raccolta differenziata - Tuttoggi.info

Raccolta differenziata dei rifiuti all'80% nel Comun di Terni. Prima volta dall'introduzione della Taric "Trend in crescita"

Per la prima volta dall’introduzione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (Taric), nel Comune di Terni si differenzia all’80%. Lo comunica ASM Terni: il dato si riferisce a luglio 2023, mese nel quale i cittadini ternani hanno effettuato la raccolta dei rifiuti conferendo l’80% di differenziato. Un trend in costante crescita che valorizza l’impegno profuso negli anni dal Comune di Terni, dai cittadini, dalle aziende, dalle istituzioni, dalle scuole e dalle associazioni di volontariato ternane che hanno a cuore il proprio territorio.

Rifiuti a Terni, ‘record’ raccolta differenziata

Migliorare la raccolta differenziata significa rispettare l’ambiente in cui si vive anche mediante l’adozione di comportamenti virtuosi di riciclo e riuso che comportano la riduzione della percentuale del rifiuto indifferenziato conferito in discarica. Nel rispetto dell’ambiente e delle generazioni future le discariche dovranno necessariamente essere poste in disuso incrementando quotidianamente la percentuale di differenziata.

ASM Terni coglie l’occasione per rammentare a tutti i cittadini ternani che sul sito www.differenziataterni.it/terni/ è disponibile la modulistica per le richieste di agevolazione della Taric delle utenze domestiche da presentare entro il 31 dicembre 2023.