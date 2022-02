Si rifiuta di mostrare il green pass e insulta i capitreno: 50enne denunciato

Per l'uomo la violazione delle normative anti covid

Si rifiuta di mostrare il Green pass e insulta i capitreno, aggredendoli con insulti e sputi. E’ successo alcuni giorni fa presso la stazione di Foligno. Qui i funzionari, a bordo di un treno in partenza per Perugia, hanno chiesto ad una persona, intenta a salire sul convoglio, di esibire il green pass e di indossare la mascherina, come da disposizioni di legge. Al suo rifiuto, il personale ne ha impedito l’accesso e all’improvviso l’uomo ha reagito contro i due con insulti e sputi.

Videocamere determinanti

Tramite le immagini del sistema di video sorveglianza presente in stazione è stato individuato e, pochi giorni dopo, è stato riconosciuto dagli agenti della Polizia Ferroviaria durante un servizio a bordo treno.

La denuncia

Per l’uomo, un 50enne cittadino italiano già noto alle Forze dell’Ordine e residente fuori regione, è scattata la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale, nonché la sanzione prevista dalla normativa COVID-19.