Rientro a scuola, ansia e mal di pancia: quando preoccuparsi - Tuttoggi.info

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Rientro a scuola, ansia e mal di pancia: quando preoccuparsi

ItalPress

Rientro a scuola, ansia e mal di pancia: quando preoccuparsi

Mar, 15/09/2026 - 17:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Il dolore addominale porta il 15% dei bambini a venire in pronto soccorso: di questi però solo il 5% arriva a un intervento chirurgico. Le cause di dolore addominale nel bambino sono svariate, da errori di alimentazione a disturbi dell’alvo: un’alimentazione sana è molto importante. C’è poi una parte che ha un’origine chirurgica: su quella dobbiamo stare un po’ più attenti”. Lo ha detto Ernesto Leva, direttore della struttura complessa di Chirurgia pediatrica presso il Policlinico di Milano, intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

mrc/gsl

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