Rider Deliveroo e Glovo, oggi giornata di mobilitazione nazionale ﻿ - Tuttoggi.info

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Rider Deliveroo e Glovo, oggi giornata di mobilitazione nazionale ﻿

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Rider Deliveroo e Glovo, oggi giornata di mobilitazione nazionale ﻿

Sab, 14/03/2026 - 01:03

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(Adnkronos) – Oggi, sabato 14 marzo, giornata di mobilitazione nazionale dei rider di Deliveroo e Glovo promossa dalla Cgil. Presidi, manifestazioni e iniziative si terranno in tutta Italia per superare la precarietà e garantire salario dignitoso, stabilità e diritti ai ciclofattorini. La segretaria confederale della Cgil, Francesca Re David, parteciperà all’iniziativa di Roma, in programma alle ore 11.00 in piazza Re di Roma.  

“L’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, con il provvedimento di controllo giudiziario, conferma lo sfruttamento dei rider – si legge in una nota del sindacato di Corso Italia – denunciato da anni dalla Cgil nelle piazze e nei tribunali: migliaia di lavoratori continuano a operare con paghe basse, sistemi di pagamento a cottimo e tutele insufficienti. La mobilitazione punta a rilanciare le principali rivendicazioni della Confederazione: aumento immediato delle paghe attraverso l’applicazione del Contratto nazionale Merci e Logistica e riconoscimento dei diritti fondamentali, tra cui ferie, permessi, malattia e infortuni retribuiti. Tra le richieste anche tredicesima, quattordicesima e Tfr, oltre a maggiori garanzie su salute e sicurezza sul lavoro”. 

“La mobilitazione del 14 marzo – aggiunge Re David – è un’occasione importante per trasformare la fase aperta dall’indagine giudiziaria in un cambiamento concreto: superare precarietà e sfruttamento e garantire ai rider lavoro stabile, salari adeguati, sicurezza e diritti. Nei prossimi giorni la Cgil continuerà il confronto con i rider nelle città e nei luoghi di lavoro per tradurre questa fase in un cambiamento strutturale nel food delivery”. 

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