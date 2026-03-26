"Ricuciamo Palermo" di Unipa, Midiri "Dare punto di riferimento a giovani Zen" - Tuttoggi.info

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“Ricuciamo Palermo” di Unipa, Midiri “Dare punto di riferimento a giovani Zen”

ItalPress

“Ricuciamo Palermo” di Unipa, Midiri “Dare punto di riferimento a giovani Zen”

Gio, 26/03/2026 - 21:02

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PALERMO (ITALPRESS) – “Questo è un ulteriore passo avanti nel concetto di Università diffusa che portiamo avanti da qualche anno. L’obiettivo è dare un punto di riferimento a tutta la popolazione dello Zen, soprattutto quella più giovane, per fargli capire che l’ateneo è un motore di crescita, sviluppo e socializzazione. Mettere una componente universitaria all’interno di una scuola media potrebbe essere un controsenso, ma non lo è se pensiamo che bisogna iniziare a dare certi messaggi in un’età molto precoce”. Lo ha detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, a margine della presentazione del progetto “Ricuciamo Palermo”, con un incontro che si è tenuto presso l’istituto comprensivo Giovanni Falcone allo Zen. “Questi ragazzi parteciperanno a una serie di attività che l’ateneo ha in campo, a livello sia culturale che di laboratori, che auspichiamo possano creare una confidenza con il sistema universitario e dopo qualche anno tradursi in una scelta: vogliamo creare una sorta di alleanza con il Comune di Palermo per aiutare un quartiere non difficile, ma fragile”.

xd8/tvi/mca1

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