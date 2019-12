Ricostruzione, Forza Italia chiede di accogliere le richieste dei sindaci - Tuttoggi

In una conferenza stampa al Senato alcuni senatori di Forza Italia sollecitano l’accoglimento dell’appello dei Sindaci per quanto riguarda il decreto Legge che tratta di ricostruzione edilizia post sisma del 2016 in Umbria.

“Nei giorni scorsi è stato udito il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, riguardo alle difficoltà concrete di ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma del centro Italia. Purtroppo l’ennesimo decreto approvato alla Camera – dice a senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena – arriva in Senato solo per una mera ratifica che non ci consentirà di inserire norme, anche a costo zero, che agevolerebbero la rapida ricostruzione. E’ davvero paradossale che si preveda di applicare alla ricostruzione degli immobili, costruiti con la legislazione risalente a decine di anni orsono, i criteri di oggi.”

“Non superando questa difficoltà – dicono i senatori forzisti in conferenza stampa – la normativa sarà pressoché improbabile procedere al ripristino delle case crollate”.

La senatrice umbra Fiammetta Modena auspica un ravvedimento dell’esecutivo che finora è rimasto sordo ad ogni appello arrivato dai territori colpiti.