Ricostruzione, firmata prima ordinanza "Partenza immediata grazie a modello sisma 2016" - Tuttoggi.info

Importante passo avanti verso la ricostruzione con la prima ordinanza ad hoc approvata oggi (2 luglio) per i territori di Ancona e Umbertide, colpiti rispettivamente dai terremoti del 2022 e 2023.

L’annuncio arriva dal Commissario Guido Castelli, che ha presieduto la prima Cabina di coordinamento sisma dedicata alla ricostruzione dei Comuni di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide, Perugia e Gubbio.

L’Ordinanza approvata prevede infatti l’estensione di norme e procedure straordinarie già applicate alla ricostruzione del sisma 2016 anche ai sopracitati Comuni di Umbria e Marche, con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro nel 2025 e 67 milioni di euro nel 2026.

“Con questa Ordinanza – ha fatto sapere Castelli – garantiamo l’immediato avvio della ricostruzione in questi territori, applicando il modello di ricostruzione già sperimentato con successo nel cratere 2016. Regole certe, tempi rapidi e risorse dedicate, a dimostrazione che il modello Appennino Centrale, già fonte d’ispirazione per la Legge nazionale sulle Ricostruzioni, può essere immediatamente operativo, evitando di impiegare anni a creare da zero normative e procedure“.

“Ringrazio il Governo Meloni – ha aggiunto il commissario – che ha dato fiducia e ulteriore valore al lavoro portato avanti in questi due anni nella Struttura sisma 2016, affidandomi la cura della ricostruzione anche dei territori colpiti nel 2022 e 2023. E ringrazio i Presidenti delle Regioni Marche Francesco Acquaroli e Umbria Stefania Proietti e gli Uffici Speciali per la Ricostruzione per la piena collaborazione e l’intesa raggiunta nella Cabina di Coordinamento, che ci consente di dare risposte concrete alle comunità colpite”.

Per la ricostruzione privata si applicano, dove compatibili, le disposizioni del Testo unico di

ricostruzione privata (Ordinanza n. 130/2022) e altre ordinanze collegate. Viene fissato al 31 ottobre 2025,

la possibilità per i cittadini di presentare una manifestazione di volontà, tramite piattaforma Ge.Di.Si., per

attivare il percorso di ricostruzione. È inoltre indicato il 31 dicembre 2025 per la presentazione del livello

operativo.

Per la ricostruzione pubblica, l’Ordinanza dispone che entro il 31 dicembre 2025 i soggetti beneficiari

potranno presentare i Documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) per poter essere poi finanziato con

successive ordinanze. Si estendono inoltre le norme già in vigore per il cratere 2016: disposte le deroghe

per affidare direttamente i servizi di progettazione fino a 215 mila euro e i lavori fino a 400 mila euro.

Viene inoltre sospeso, fino a fine 2025, l’obbligo di qualificazione per le stazioni appaltanti e l’uso

obbligatorio del Building Information Modeling (BIM) sotto soglia europea. Anche il nuovo Accordo di Alta Sorveglianza firmato con ANAC sarà applicato a questi territori, a garanzia della trasparenza e correttezza delle procedure.