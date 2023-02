Riconosce l’autore del furto al negozio: denunciato 40enne

I precedenti

Dopo averlo individuato, i poliziotti hanno avvicinato l’uomo – un cittadino spagnolo, classe 1982 – che, sentito in merito, ha negato quanto affermato dalla donna. Gli agenti lo hanno quindi accompagnato in Questura per una compiuta identificazione dalla quale è emerso che il 40enne era gravato da precedenti di polizia per furto.

Ladro riconosciuto grazie alla videosorveglianza

In sede di denuncia, la donna ha spiegato di aver riconosciuto l’uomo perché era lo stesso che era stato immortalato dal sistema di video sorveglianza al momento del furto. Al termine delle attività di rito, gli agenti hanno deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato. Gli operatori hanno poi espresso il loro apprezzamento per l’attenzione dimostrata dalla richiedente, spiegando quanto sia importante per la prevenzione e la repressione dei furti l’aiuto e la segnalazione dei cittadini.