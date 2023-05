“In Italia siamo un’eccellenza, ma in generale tutto il sistema di consorzi è a un ottimo livello. Per il 2019 abbiamo superato il target europeo di avvio al riciclo”. Lo afferma Gianni Scotti, presidente di Coreve, consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

sat/gsl