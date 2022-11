L’Italia è uno dei Paesi europei che più si impegna nel riciclo della carta con una media di 60 kg per abitante. Ancora oggi, però, molta viene distrutta in discarica. L’obiettivo di Comieco è “aiutare i Comuni a ridurre questo inutile spreco di risorse”, come ha spiegato dai padiglioni della fiera di Rimini, a Ecomondo, il direttore generale del consorzio Carlo Montalbetti.

