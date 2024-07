Riciclo del vetro, l’Italia per il 5° anno supera il target europeo - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – In 10 anni è aumentata del 26,7% la quantità di vetro riciclato in Italia, passando da 1.615.000 tonnellate nel 2014 a 2.046.000 del 2023. Questo dato ha fatto sì che il tasso di riciclo sia cresciuto dal 70% al 77,4%. Il CoReVe, attraverso le convenzioni locali, ha gestito nell’ultimo anno direttamente circa 1.660.000 tonnellate di rifiuti d’imballaggio in vetro e ha sostenuto, grazie ai bandi lanciati in collaborazione con ANCI, numerosi progetti per il miglioramento della raccolta. Nel corso del 2023, i comuni complessivamente convenzionati con CoReVe sono stati 7.034, pari all’89% del totale, mentre gli abitanti coperti sono stati 53 milioni, corrispondenti al 90% della popolazione italiana.

