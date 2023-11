Riciclo, Barberi (Unicircular) "Obiettivo crescita tasso circolarità" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Chiediamo alle istituzioni di procedere speditamente all’approvazione di tutti gli strumenti normativi necessari per favorire il mercato. Questi strumenti si porteranno inevitabilmente dietro anche la redazione di norme tecniche sulla produzione di materiali riciclati”. Così Paolo Barberi, presidente Unicircular, in occasione della presentazione del Rapporto annuale “L’Italia che Ricicla”, promosso dalla sezione Unicircular di Assoambiente. Si tratta di “un settore industriale che è maturato, è cresciuto e ha raggiunto delle performance di tutto rispetto anche a livello europeo. La criticità ancora importante che vedo è quella del tasso di circolarità. Questo è l’obiettivo che ci dobbiamo porre come Paese, ovvero la crescita di questo tasso di circolarità perché con questo tasso cresce anche il mercato dei nostri prodotti”, aggiunge.

f04/xb1/fsc/gtr