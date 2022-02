Due auto “cannibalizzate”, interi blocchi motore, sportelli, cofani, assali, pneumatici e tanto altro tra gli oltre 1200 componenti per auto sequestrati dalla Guardia di Finanza con l’ausilio della Polizia nel corso di un’attività di controllo del territorio avviata dai finanzieri ed estesa all’interno di 3 capannoni di un autoparco di Cerignola, in provincia di Foggia. Denunciato il titolare. Sequestrati ricambi per oltre 3 milioni di euro. vbo/com