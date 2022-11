Associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio, autoriciclaggio, sottrazione al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta, sono i reati per i quali la Guardia di finanza a Lecce e provincia ha indagato otto persone e sequestrato beni per 133 milioni di euro. Una persona è finita in carcere, altre sei agli arresti domiciliari ed un altra ancora è stata sottoposta a misura interdittiva. vbo/gsl