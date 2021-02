Ricerche sull'Alzheimer, a Federica Cacciamani il 'Premio Giovane Ricercatore 2021' - Tuttoggi

Importante riconoscimento dalla Fondation des Treilles per la giovan dottoressa e ricercatrice eugubina, le felicitazioni del sindaco

Federica Cacciamani, dottoressa e neuropsicologa eugubina, ha ricevuto il prestigioso “Premio Giovane Ricercatore 2021” dalla Fondation des Treilles, in Francia, per il suo lavoro di ricerca nel campo dell’Alzheimer, in particolare nella descrizione delle fasi precoci della malattia e nel riconoscimento dei primi sintomi efficaci nell’anticipare la diagnosi.

La dottoressa Cacciamani, attualmente, lavora come ricercatrice al Paris Brain Institute, insegna Neuroscienze all’Università Sorbona e svolge attività clinica di diagnosi neuropsicologica.

Nata a Gubbio, si è laureata prima a Perugia e poi a Bologna in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica. Si è occupata di disturbi della memoria lavorando all’Ospedale Universitario di Perugia, ha svolto attività di ricerca al Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia e infine all’ospedale Pitié-Salpetriere e al Paris Brain Institute, sotto la direzione del dottor Stephane Epelbaum.

“L’importante risultato conseguito da questa giovane concittadina – sottolinea il sindaco di Gubbio Filippo Stirati – conferma ancora una volta che quando i nostri giovani affrontano sfide anche ad alto livello lo sanno fare bene: in un anno così difficile e complesso notizie come questa sono veri e propri messaggi di speranza”.

“Rivolgo di cuore tutto l’apprezzamento e tutta la gratitudine mia e della città alla dottoressa Cacciamani, premiata per la sua ricerca in un campo di studi sempre più importante, che merita di essere davvero indagato a fondo a fronte dell’invecchiamento della popolazione. L’impegno e il premio ricevuto dimostrano che in particolare le giovani donne, sul campo, sanno regalarci traguardi e conquiste che ci riempiono di orgoglio e gratitudine”.