Ricerca volontari per la Biblioteca Carducci, PD Spoleto rilancia il tema del baratto amministrativo

Dopo la recente pubblicazione da parte del Comune, dell’avviso pubblico per la ricerca di volontari da affiancare al personale effettivo della Biblioteca “G. Carducci” di Spoleto, il PD locale torna a ricordare il contenuto di una sua mozione per il baratto amministrativo in casi similari, che consentirebbe di risolvere il problema della carenza di personale e delle aperture al pubblico, senza mortificazione delle professionalità che dovessero rendersi disponibili, come forma di riconoscenza.

Ecco il testo integrale:

La biblioteca comunale, oltre ad essere un importante polo culturale della città, è anche fulcro di aggregazione e rivitalizzazione del centro storico.

L’apertura costante e regolare al pubblico è fondamentale per mantenere questo servizio che purtroppo ultimamente ha presentato non poche carenze in tal senso.

Tra le soluzioni indicate dall’amministrazione c’è l’emanazione di un avviso di pubblico interesse per reclutare volontari, con competenza e titoli, presso la biblioteca comunale.

È auspicabile non mortificare professionalità ed anni di studio delle persone che si renderebbero disponibili, privandole di una, sia pur minima, forma di riconoscenza per il lavoro che andranno a svolgere.

La mozione presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico propone l’applicazione del Baratto amministrativo che consente la riduzione dei tributi ai volontari, per compensarli almeno in parte del loro operato all’interno della biblioteca comunale.

Partito Democratico

