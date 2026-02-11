 Ricerca, Montemezzi (Sirm): "In Italia meno di 1 donna su 5 in Steam" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ricerca, Montemezzi (Sirm): “In Italia meno di 1 donna su 5 in Steam”

tecnical

Ricerca, Montemezzi (Sirm): “In Italia meno di 1 donna su 5 in Steam”

Mer, 11/02/2026 - 15:03

Condividi su:

(Adnkronos) – “La presenza femminile nelle Steam è ancora molto bassa: in Italia meno di 1 donna su 5 possiede una laurea in queste discipline. Questo si riversa anche nella ricerca: da un report dell’Unesco emerge che a livello mondiale circa il 28% delle donne si dedica a scienza e ricerca. Questo è un grosso problema”. Così Stefania Montemezzi, coordinatrice della Commissione Dei (Diversità, equità e inclusione) della Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm), in occasione del convegno promosso oggi dalla società scientifica al Centro diagnostico italiano (Cdi) a Milano, in collaborazione con Fondazione Bracco, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Una giornata “istituita dall’Organizzazione delle nazioni unite nel 2015 per promuovere l’approccio delle donne alle discipline scientifiche e tecnologiche e combattere gli stereotipi” di genere che portano le donne a “non sentirsi preparate a partecipare alle Steam, cioè scienza, tecnologia, ingegneria, matematica e arte”, sottolinea Montemezzi. 

Il convegno organizzato dal Sirm, su proposta della Commissione Dei, si intitola ‘Intelligenza artificiale: conoscenza, responsabilità, partecipazione’. “Lo scopo della giornata di oggi è far conoscere a tutti i radiologi le basi fondamentali – spiega Montemezzi – Per questo abbiamo coinvolto le figure professionali che sull’Ia ne sanno molto più di noi radiologi. Sono state discusse tematiche importanti: la generativa Ia, l’explainable Ia, cioè la modalità che ha l’intelligenza artificiale di spiegare all’uomo perché ha preso una decisione”. 

Ma soprattutto, Montemezzi evidenzia come “l’Ia riflette tutte le prospettive e i valori di chi la progetta. Per questo motivo è molto importante che in queste prospettive vengano ascoltate più voci, più esperienze. Che vi sia la partecipazione delle donne perché altrimenti andiamo a creare dei modelli molto potenti ed efficienti, ma incompleti o non equi”. Poi conclude con un incoraggiamento alle donne di domani: “Sprono i giovani, ma soprattutto le ragazze, a dire la loro, a farsi strada, affinché il mondo ascolti anche la voce femminile quando si tratta di intelligenza artificiale”. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!