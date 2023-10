ROMA (ITALPRESS) – “Avevamo detto che con il covid avremmo dovuto investire fortemente nella sanità territoriale ma per farlo non bastano le ‘case della salute’ ma l’assunzione di medici e infermieri. In questa manovra mancano 2 miliardi per la sanità che è invece fondamentale per il buon funzionamento di questo Paese”, ha detto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd.

