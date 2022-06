Riaperta tomba Carlo Acutis, corpo sarà permanentemente visibile | Video

“I luoghi di Francesco e il corpo del beato Carlo sono vie per incontrare il Signore – ha detto monsignor Sorrentino – . Le loro immagini, poste insieme all’ingresso del Santuario, additano Gesù”. Il vescovo auspica che “questa consapevolezza animi tutti i pellegrini che vengono al Santuario, spingendoli ad aprirsi alla luce del Vangelo e a fare una profonda esperienza di fede”. Dato che il corpo del beato resterà esposto in modo permanente, i responsabili della Fondazione Santuario della Spogliazione e lo stesso vescovo di Assisi – Nocera – Gualdo Tadino e Foligno invitano i fedeli a non affrettarsi per evitare possibili assembramenti nei giorni di punta.

Il video e le foto della riapertura della tomba del beato Carlo Acutis